Самарскую ракету «Союз-ФГ» установили на старте космодрома Байконур

СЕГОДНЯ 13:09 2018-11-14T13:10:22+03:00

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На космодроме Байконур готовятся к запуску самарской ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10». Во вторник, 13 ноября, рабочие успешно завершили общую сборку ракеты, а сегодня, 14 ноября, ее вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом поле космодрома.

Ракету вывозят из монтажно-испытательного корпусаФото: сайт Роскосмоса.

- В настоящее время проводятся предстартовые испытания систем и агрегатов ракетно-космического комплекса, проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования, - рассказали в Роскосмосе.

Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с грузовым кораблем намечен на пятницу, 16 ноября. «Прогресс МС-10» должен будет доставить на МКС около 2,5 тонн различных грузов: сухие грузы, топливо в баках КДУ и системы дозаправки, а также воду и сжатые газы.

Напомним, что недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что эксплуатация ракеты-носителя «Союз ФГ» завершится в конце 2019 года. С января 2020 года транспортный пилотируемый корабль «Союз МС» будет летать на ракете-носителе «Союз-2.1.а».