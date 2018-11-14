Россельхозбанк стал членом Ассоциации ФинТех

СЕГОДНЯ 13:20 2018-11-14T13:20:30+03:00

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Один из крупнейших банков страны АО «Россельхозбанк» вошел в состав Ассоциации ФинТех (АФТ). Соответствующее решение принял Наблюдательный совет АФТ.

Специалисты банка совместно с другими участниками АФТ будут создавать новые технологические решения и финансовые инструменты, а также внедрять уже разработанные на базе АФТ продукты и сервисы в бизнес-процессы банка.

«Россельхозбанк, являясь системообразующим кредитным учреждением, последовательно расширяет присутствие не только в традиционном для банка агропромышленном секторе, но и в других секторах экономики. Мы понимаем, что достичь необходимого качества и привлекательности финансовых сервисов для клиентов при постоянном расширении ассортимента и повышении уровня доступности услуг невозможно без цифровизации продуктов и внедрения новых, более совершенных технологий. Уверена, что активное сотрудничество с Ассоциацией ФинТех позволит достичь поставленных нами целей и выйти на качественно новый уровень обслуживания клиентов», - говорит первый заместитель председателя правления Ирина Жачкина.

«На сегодняшний день членами Ассоциация ФинТех являются 25 крупнейших финансовых и телекоммуникационных компаний. Мы рады видеть в их числе и Россельхозбанк. Надеемся, что совместная деятельность позволит улучшить разработанные на площадке АФТ технологии и сервисы. Убеждены, что блокчейн-платформа Мастерчейн, Система Быстрых Платежей, Удаленная идентификация и другие проекты Ассоциации сделают продукты и услуги банка более доступными и удобными для клиентов», - подчеркивает управляющий директор Ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова.