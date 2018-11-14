2018-11-14T13:27:54+03:00
Экономика

Россельхозбанк выпустил платежную карту «Мир» с транспортным приложением «Тройка»

Возможно, в будущем ей можно будет расплатиться в самарском общественном транспорте
Кирилл КАРИМОВ
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АО «Россельхозбанк» приступил к выпуску совместной банковской карты с транспортным приложением «Тройка» на базе платежной системы «Мир» с функцией бесконтактной оплаты.

Карту можно использовать как банковскую для совершения повседневных покупок и получения сервисов, предусмотренных платежной системой «Мир», а также как транспортную, оплачивая проезд на московском городском пассажирском транспорте и электропоездах пригородного сообщения.

Россельхозбанк предлагает оформить совместную платежную карту «Мир» с транспортным приложением «Тройка» для розничных и зарплатных клиентов в любом регионе России. Держатели таких карт получат дополнительную выгоду от участия в бонусной программе Россельхозбанк «Урожай» и в программе лояльности платежной системы «Мир», возвращая кэшбэк при совершении покупок у партнеров программы.

«Россельхозбанк стремится предоставлять своим клиентам наиболее удобные и интегрированные в городскую среду банковские продукты, - подчеркнула первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина. – Совместная карта с транспортным приложением «Тройка» сочетает в себе не только полнофункциональное платежное средство, но привычный для москвичей проездной билет».

«Сегодня ключевой составляющей хорошего банковского продукта становится его наполнение максимально полезными для держателей сервисами. Мы уверены, что выпуск новой бесконтактной карты Россельхозбанка с транспортным приложением сделает еще удобнее оплату в городском транспорте, а безналичные платежи – выгоднее, благодаря совмещению на одной карте двух программ лояльности – платежной системы «Мир» и банка», – рассказал коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин.

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