В Тольятти приставы арестовали «Шевроле Ниву» за долги по коммуналке

СЕГОДНЯ 13:36 2018-11-14T13:36:04+03:00

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Жительница Тольятти может лишиться своего автомобиля «Шевроле Нива», если не выплатит долги по коммунальным платежам. Дело в том, что у женщины накопился долг в 72 тысячи рублей, который она не спешит выплачивать.

Судебные приставы выяснили, что у должницы имеется личное авто. Они наведались к ней с визитом и арестовали ее «Шевроле Ниву».

- Автомобиль был изъят и погружен на эвакуатор. После этого машину вывезли на штрафстоянку и передали на хранение взыскателю, - рассказали в УФССП по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, если женщина в течение 10 дней не выплатит долг, то ее машину передадут на торги. Часть вырученных с продажи авто денег пойдут на погашение долга, а остальная сумма будет возвращена тольяттинке.