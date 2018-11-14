В Тольятти приставы арестовали «Шевроле Ниву» за долги по коммуналке
Жительница Тольятти может лишиться своего автомобиля «Шевроле Нива», если не выплатит долги по коммунальным платежам. Дело в том, что у женщины накопился долг в 72 тысячи рублей, который она не спешит выплачивать.
Судебные приставы выяснили, что у должницы имеется личное авто. Они наведались к ней с визитом и арестовали ее «Шевроле Ниву».
- Автомобиль был изъят и погружен на эвакуатор. После этого машину вывезли на штрафстоянку и передали на хранение взыскателю, - рассказали в УФССП по Самарской области.
Как отмечают в ведомстве, если женщина в течение 10 дней не выплатит долг, то ее машину передадут на торги. Часть вырученных с продажи авто денег пойдут на погашение долга, а остальная сумма будет возвращена тольяттинке.