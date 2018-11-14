Житель Сызрани напился и «избил» трубой чужой автомобиль

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-14T14:01:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сызранском городском суде состоялось заседание по уголовному делу о нападении на машину. Подозреваемым по нему проходил один из местных жителей.

Как-то вечером мужчина, будучи немного подшофе, шел по улице и заметил припаркованный автомобиль. Транспорт чем-то сильно не угодил сызранцу, и он, разъярившись, начал его «избивать»: несколько раз ударил кулаками по стеклу, но то оказалось крепким. Решив во что бы то ни стало разбить чужую машину, мужчина взял металлическую трубу и стал колотить ею по машине. Удары посыпались не только на стекло, но еще и на бампер, зеркала, капот, боковые крылья, двери и номерной знак.

Владелица автомобиля, узнав о случившемся, вызвала полицию. Как пишет КТВ-Луч, правоохранители возбудили в отношении агрессивного сызранца уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Сумма причиненного им ущерба составила 93 тысячи рублей. Однако возмещать его мужчина не торопился. В итоге хозяйка авто обратилась в суд. Там она потребовала взыскать с неуравновешенного мужчины еще 5 тысяч рублей морального ущерба и 6,5 тысяч рублей за услуги адвоката и оценщика ущерба. Суд удовлетворил иск владелицы автомобиля и обязал мужчину выплатить ей 105 тысяч рублей.