2018-11-14T15:00:09+03:00
Происшествия

В Самаре две девочки-подростка пытались сбыть крупную партию наркотиков

Девушек задержали и возбудили уголовные дела
Анастасия ФИЛАТОВА
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Одну из девушек заключили под стражу, а вторую отправили под домашний арестОдну из девушек заключили под стражу, а вторую отправили под домашний арестФото: Архив "КП"
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В Самаре двум девочкам-подросткам грозит уголовное наказание за то, что они ввязались в распространение наркотиков.

Так, 23 октября 16-летняя девушка приобрела наркотики массой более 60 грамм, а 1 ноября 17-летняя девушка приобрела наркотики уже массой 140 грамм, находящиеся в свертке, в котором было 100 пакетиков. По версии правоохранителей, девушки планировали сбыть запрещенное вещество, однако не успели — их задержали полицейские.

По данному факту в СУ СК по Самарской области были возбуждены два уголовных дела по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Одной из девушек уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражей, а вторую отправили под домашний арест. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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