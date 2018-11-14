Самарцы признались, что сталкивались с домогательствами на работе

СЕГОДНЯ 15:32 2018-11-14T15:32:32+03:00

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В последнее время все чаще стали появляться новости о домогательствах на работе. В большинстве случаев от повышенного и неуместного внимания страдают представительницы прекрасного пола. Специалисты сайта по поиску работы «Зарплата.ру» решили узнать, сталкивались ли жители Самары с харассментом на работе, и как они к этому относятся.

Так, 28% самарцев признались, что никогда не слышали такое слово, как «харассмент», и вообще не знают, что оно обозначает. А вот 40% горожан это понятие хорошо известно. Большинство опрошенных (53%) заявили, что никогда не сталкивались с домогательствами на работе. 31% самарцев отметили, что испытали это явление на себе, а еще 16% горожан сказали, что были свидетелями подобного поведения в адрес коллег.

На вопрос о том, что они будут делать, если станут жертвой харассмента, 23% жителей Самары ответили, что будут добиваться увольнения пристающего сотрудника. Чуть меньше самарцев подали бы на него в суд, 5% опрошенных заявили, что уволятся сами, а вот 13% горожан сказали, что ничего делать не будут. Более 40% опрошенных отметили, что затеют публичное разбирательство и что с домогательствами на работе нужно бороться на законодательном уровне.

Что касается работодателей, то 49% из них заявили, что ограничатся строгим разговором с пристающим сотрудником, еще четверть опрошенных рассказали, что инициируют разбирательство на законодательном уровне. 17% сказали, что уволят работника, а еще 5% отметили, что ничего не будут предпринимать.