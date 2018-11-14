2018-11-14T15:35:36+03:00
Происшествия

В квартире дома на Ташкентской в Самаре нашли трупы двух строителей

Правоохранители разбираются в обстоятельствах загадочной гибели мужчины.
Михаил ГОРЮНОВ
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Правоохранители проводят проверку по факту происшествияПравоохранители проводят проверку по факту происшествияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вчера утром, 13 ноября, в квартире дома на улице Ташкентской были обнаружены трупы двоих человек. Личности погибших уже установлены.

- Одному из потерпевших было 29 лет, другому 41 год. Оба снимали эту квартиру и являлись строителями по найму, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, помещение обследовали с помощью служебно-разыскных собак.

Причины смерти несчастных пока остаются неясными. Эксперты во время первичного обследования не зафиксировали на мужчинах следов насилия.

Сейчас по факту случившегося правоохранители проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Назначено несколько экспертиз, которые помогут определить точную причину смерти.

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