2018-11-14T16:14:28+03:00
Общество

Жители Самары - члены ТСЖ не будут оплачивать долги соседей

Во всех тонкостях оплаты жилищно-коммунальных услуг помог разобраться эксперт
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Ситуацию комментирует генеральный директор АО «ДомКом Инвест» Александр КостюковСитуацию комментирует генеральный директор АО «ДомКом Инвест» Александр КостюковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Самары обеспокоены слухами о том, что члены ТСЖ якобы будут оплачивать долги своих соседей-неплательщиков жилищно-коммунальных услуг. Поводом для этого стала публикация аналитического доклада в интернете. Ситуацию прокомментировал генеральный директор АО «ДомКом Инвест» Александр Костюков.

- Ежегодно правление ТСЖ по всей стране мучаются вопросом, как покрыть дефицит денежных средств, возникший из-за удорожания стоимости работ или непредвиденных расходов в результате эксплуатации многоквартирного дома. ТСЖ вынуждено закрывать финансовую дыру, «раскидывая» затраты в смете на будущий год на всех собственников дома. Где-то это делается открыто на собрании, где-то - не заметно. В этом докладе предложено установить официальный источник финансирования для всех выпадающих доходов в ТСЖ, что может реально укрепить позицию объединения собственников, - цитируют Александра Костюкова в УК «ЖКС».- В ТСЖ есть понятие «целевого взноса». Это плата его членов на конкретные цели товарищества (строительство контейнерной площадки, асфальтирование дорожек во дворе и т.п.). Сейчас его платят, заметьте, только члены ТСЖ, а пользуются все собственники многоквартирного дома.

При этом сейчас, по жилищному законодательству, не все собственники жилья – члены ТСЖ. Такой перекос законодательства, по мнению эксперта, мешает управлению многоквартирным домом.

- ТСЖ приходится проводить два ежегодных собрания - одно для своих членов, другое - для всех собственников. Из-за этого возникают сложности. Составляются два разных годовых плана, возникают конфликты, две пачки протоколов, два голосования с разными формулировками. Вот этот «перекос» и предлагается исправить: если многоквартирный дом управляется ТСЖ, то все собственники должны автоматически становиться его членами. Предложено ввести принцип «все или никто» с одновременным введением источника финансирования для выпадающих доходов.

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