«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности

СЕГОДНЯ 16:21 2018-11-14T16:22:06+03:00

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Компания «Ростелеком» объявила о создании единой платформы кибербезопасности и запуске первых трех сервисов на ее основе. Платформа будет функционировать на базе Ростелеком-Solar, национального провайдера сервисов и технологий для защиты информационных активов, целевого мониторинга и управления информационной безопасностью. Она обеспечивает сетевую безопасность и защиту от интернет-угроз в формате сервисов, доступных непосредственно через каналы связи «Ростелекома».

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: «Стратегический вектор развития «Ростелекома» заключается в том, чтобы стать цифровым партнером для населения, бизнеса и государства. Это подразумевает создание экосистемы, состоящей из обширного набора телеком-услуг и цифровых сервисов высокого качества. Платформа кибербезопасности — критически важный элемент такой экосистемы, который гарантирует ее бесперебойную работу. Обеспечение безопасности — коллективная задача, поэтому принципиально важен высокий уровень проникновения услуг информационной безопасности по всей территории страны. Единая платформа позволит нам достичь высокого уровня экономической эффективности в рамках каждой организации и тем самым повысить общий уровень защищенности российских компаний».

Стартовый набор сервисов включает защиту от сетевых атак (Unified Threat Management), обеспечение безопасности электронной почты (Secure Email Gateway) и веб-приложений (Web Application Firewall). К концу 2019 года число сервисов будет увеличено более чем в 2 раза.

Вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности, генеральный директор компании Ростелеком-Solar Игорь Ляпунов: «Запуск единой платформы кибербезопасности открывает новую главу в развитии российского ИБ-рынка. Шесть лет назад мы создали первый в России коммерческий центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, ставший впоследствии лидером рынка. В данном случае речь также идет о создании нового сегмента с очень широкой аудиторией».

Единая платформа сервисов кибербезопасности ориентирована на массовую B2B-аудиторию. В отличие от классических сценариев, в которых сервис-провайдер управляет физическим оборудованием в центре обработки данных или на площадке заказчика, единая платформа кибербезопасности имеет дело с виртуализованными объектами, что обеспечивает полную управляемость, быструю масштабируемость и поддержку географически распределенной сети.

Сервисная модель поставки освобождает заказчиков от финансовых и ресурсных затрат на покупку, внедрение и поддержку решений. Это гарантирует быстрый старт и масштабируемость недостижимую при других моделях поставки данных технологий. Производительность каждого сервиса можно увеличивать или уменьшать практически мгновенно. Потребление сервисов осуществляется в режиме pay-as-you-grow — заказчик самостоятельно определяет уровень своих потребностей и приобретает сервисы именно в том объеме, который требуется прямо сейчас.

Единая платформа сервисов кибербезопасности обогащается информацией об угрозах, используемой при оказании услуг центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC. Он агрегирует данные из коммерческих отчетов о новом вредоносном ПО, уязвимостях и методах атак (Threat Intelligence), а также является участником информационного обмена с группами реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере киберугроз (CERT) в России и за рубежом.

«Единая платформа сервисов кибербезопасности Ростелеком-Solar реализована на базе высокотехнологичной облачного решения Telco Cloud, которое обеспечивает слаженную работу решений в сфере телекоммуникаций и информационной безопасности. Мы расширяем портфель бизнес-услуг, чтобы помочь организациям в решении стоящих перед ними задач, — говорит старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком» Алексей Сапунов. — Мы создали открытую платформу, которая позволяет нашим заказчикам интегрировать лучшие решения в области сетевой безопасности с портфелем дополнительных услуг сетевых подключений».