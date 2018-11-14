Стали ли самарцы меньше курить после официальных запретов?

СЕГОДНЯ 16:34 2018-11-14T16:35:20+03:00

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Борьбе с табакокурением посвящены целых два международных дня – это Всемирный день без табака (31 мая) и Международный день отказа от курения (отмечается в третий четверг ноября). В России борьбу табаку объявили на официальном уровне несколько лет назад, Самарская область вошла в число пилотных регионов, где антитабачный закон вступил в силу раньше.

Стали ли меньше дымить в губернии после запрета курения в общественных местах? Уменьшилось ли у нас количество курящих подростков и молодежи? Во сколько раз курение увеличивает риск появления сердечно-сосудистых заболевания, в т.ч. инфарктов, инсультов и болезней дыхательной системы? Насколько пагубная привычка провоцирует развития онкологии? Почему электронные сигары также небезопасны? Где и как самарцам бесплатно помогут расстаться с вредной привычкой? Эти и другие вопросы обсудят в самарском пресс-центре 15 ноября в 12.00.

Участниками мероприятия станут: главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики, к.м.н. Александр Владимирович МУРАВЕЦ; директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Татьяна Александровна САННИКОВА; врач-пульмонолог (фамилия специалиста уточняется).