2018-11-14T16:38:26+03:00
Происшествия

Под Сызранью грузовой поезд сбил насмерть женщину

Погибшая переходила ж/д пути в неположенном месте
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
ЧП произошло рано утром в районе станции НовоспасскоеЧП произошло рано утром в районе станции НовоспасскоеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Утром во вторник, 13 ноября, на Куйбышевской железной дороге под Сызранью произошло смертельное ЧП. Там в районе станции Новоспасское под колесами грузового поезда погибла 59-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД на транспорте.

По данным полицейских, информация о происшествии поступила в дежурную часть в 8:03. На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили машиниста и выяснили, что женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Заметив пешехода, он начал подавать звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать столкновения, к сожалению, не удалось. В результате случившегося женщина — 59-летняя местная жительница — получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

В настоящее время правоохранители проводят по факту произошедшего проверку, устанавливая все обстоятельства ЧП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По самарскому поселку Рубежное бегает кабан
В Жигулевске водителя, по вине которого в ДТП погибла женщина, приговорили к двум годам лишения свободы
Житель Самары попался на производстве ядовитой «незамерзайки»
Возле «Фабрики-кухни» начали готовить место для электрической подстанции
Стали ли самарцы меньше курить после официальных запретов?
Прокуратура заинтересовалась затянувшейся установкой колеса обозрения в парке Гагарина
«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности
Жители Самары - члены ТСЖ не будут оплачивать долги соседей
У самарского губернатора появился советник по охране здоровья
В квартире дома на Ташкентской в Самаре нашли трупы двух строителей
Самарцы признались, что сталкивались с домогательствами на работе
В Самаре две девочки-подростка пытались сбыть крупную партию наркотиков
В Самаре администратору кафе дали 3 года «строгача» за взятку сотруднику Роспотребнадзора
Пропавшая в Самаре почти 2 недели назад 14-летняя девочка нашлась
Житель Сызрани напился и «избил» трубой чужой автомобиль
В Тольятти приставы арестовали «Шевроле Ниву» за долги по коммуналке
Россельхозбанк выпустил платежную карту «Мир» с транспортным приложением «Тройка»
Россельхозбанк стал членом Ассоциации ФинТех
Самарскую ракету «Союз-ФГ» установили на старте космодрома Байконур
Жителям Самары предлагают погасить долги за квартплату до конца года и избавят их за это от пени
В Самаре 14-летняя девочка угодила под колеса «Шевроле Нива»
Под Самарой водитель внедорожника сбил на «зебре» пенсионерку