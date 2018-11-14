Под Сызранью грузовой поезд сбил насмерть женщину

СЕГОДНЯ 16:38 2018-11-14T16:38:26+03:00

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Утром во вторник, 13 ноября, на Куйбышевской железной дороге под Сызранью произошло смертельное ЧП. Там в районе станции Новоспасское под колесами грузового поезда погибла 59-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД на транспорте.

По данным полицейских, информация о происшествии поступила в дежурную часть в 8:03. На место ЧП выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили машиниста и выяснили, что женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Заметив пешехода, он начал подавать звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но избежать столкновения, к сожалению, не удалось. В результате случившегося женщина — 59-летняя местная жительница — получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

В настоящее время правоохранители проводят по факту произошедшего проверку, устанавливая все обстоятельства ЧП.