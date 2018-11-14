2018-11-14T16:55:28+03:00
Общество

Возле «Фабрики-кухни» начали готовить место для электрической подстанции

Обеспечивать энергией Третьяковский музей, который предполагается здесь разместить, будет АО ССК
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В здании предполагают разместить ТретьяковкуВ здании предполагают разместить Третьяковку
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В Самаре началась подготовка к строительству подстанции, которая обеспечит электричеством здание «Фабрики Кухни» в Самаре. Напомним, что в этом здании планируют разместить филиал Третьяковской галереи. Правительство Самарской области поручило присоединить реконструированный объект федерального значения Самарской сетевой компании. Энергетики начали вести работу в рамках своей инвестпрограммы.

- Для осуществления подключения энергокомпанией разработали спецпроект современной блочной комплектной трансформаторная подстанции закрытого типа. Ее преимущества - это компактность при высокой степени надежности и экологической безопасности. Данный объект даст электроэнергию не только будущей картинной галерее, но и социально значимым объектам Октябрьского района, - объяснили в компании.

Над проектом специалисты компании работают с начала года. Его уже утвердили и одобрили структуры городской администрации, в том числе и Самарагорсвет, ТТУ и собственники близлежащих коммуникаций (ПАО «Ростелеком», «Самарские коммунальные системы».

- В будущем введение новой подстанции в эксплуатацию поможет обеспечить надежное и безопасное электроснабжение такого значимого для жителей Самарской области объекта культурного наследия, как «Фабрика Кухня», - объяснили в компании.

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