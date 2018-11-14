2018-11-14T16:57:33+03:00
Происшествия

Житель Самары попался на производстве ядовитой «незамерзайки»

Полицейские нашли у него 14 тысяч бутылок с опасной жидкостью
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарец открыл подпольное производство в складах на улицах Неверова и КарьернойСамарец открыл подпольное производство в складах на улицах Неверова и Карьерной
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В Самаре местного жителя подозревают в производстве, хранении и сбыте стеклоомывающей жидкости, опасной для жизни и здоровья человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следователей, мужчина в период с августа по октябрь этого года организовал подпольный цех по производству «незамерзайки» на основе метанола, что запрещено. Весь товар изготавливался и хранился в складах на улицах Неверова и Карьерной. При осмотре этих помещений правоохранители обнаружили там более 14 тысяч бутылок.

В отношении самарца было возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В настоящее время его расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

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