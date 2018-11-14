В Жигулевске водителя, по вине которого в ДТП погибла женщина, приговорили к двум годам лишения свободы

СЕГОДНЯ 18:02 2018-11-14T18:54:14+03:00

Также он на три года лишен права управления транспортными средствами

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В понедельник, 12 ноября, Жигулевский городской суд вынес приговор 38-летнему предпринимателю, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает прокуратура Самарской области

Страшная авария случилась 23 марта прошлого года на 963 км автодороги «М 5 «Урал». Мужчина управлял грузовым автомобилем марки «IPV 3826» с неисправной тормозной системой. Он выехал на полосу встречного движения там столкнулся с двумя автомобилями. В результате ДТП водитель одной из этих машин, «LadaGranta 219000», получил тяжелые травмы, а его супруга, которая была с ним в автомобиле погибла.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет тюрьмы. Это срок мужчина проведет в колонии-поселении. Кроме того, его на 3 года лишили права управления транспортными средствами. В рамках дела рассматривался и гражданский иск пострадавшего в этой аварии о возмещении материального и морального вреда. Суд удовлетворил его и обязал подсудимого выплатить штраф на сумму свыше 800 000 рублей.