2018-11-14T18:54:14+03:00
Происшествия

В Жигулевске водителя, по вине которого в ДТП погибла женщина, приговорили к двум годам лишения свободы

Также он на три года лишен права управления транспортными средствами
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В понедельник, 12 ноября, Жигулевский городской суд вынес приговор 38-летнему предпринимателю, по вине которого произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает прокуратура Самарской области

Страшная авария случилась 23 марта прошлого года на 963 км автодороги «М 5 «Урал». Мужчина управлял грузовым автомобилем марки «IPV 3826» с неисправной тормозной системой. Он выехал на полосу встречного движения там столкнулся с двумя автомобилями. В результате ДТП водитель одной из этих машин, «LadaGranta 219000», получил тяжелые травмы, а его супруга, которая была с ним в автомобиле погибла.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет тюрьмы. Это срок мужчина проведет в колонии-поселении. Кроме того, его на 3 года лишили права управления транспортными средствами. В рамках дела рассматривался и гражданский иск пострадавшего в этой аварии о возмещении материального и морального вреда. Суд удовлетворил его и обязал подсудимого выплатить штраф на сумму свыше 800 000 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По самарскому поселку Рубежное бегает кабан
Житель Самары попался на производстве ядовитой «незамерзайки»
Возле «Фабрики-кухни» начали готовить место для электрической подстанции
Под Сызранью грузовой поезд сбил насмерть женщину
Стали ли самарцы меньше курить после официальных запретов?
Прокуратура заинтересовалась затянувшейся установкой колеса обозрения в парке Гагарина
«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности
Жители Самары - члены ТСЖ не будут оплачивать долги соседей
У самарского губернатора появился советник по охране здоровья
В квартире дома на Ташкентской в Самаре нашли трупы двух строителей
Самарцы признались, что сталкивались с домогательствами на работе
В Самаре две девочки-подростка пытались сбыть крупную партию наркотиков
В Самаре администратору кафе дали 3 года «строгача» за взятку сотруднику Роспотребнадзора
Пропавшая в Самаре почти 2 недели назад 14-летняя девочка нашлась
Житель Сызрани напился и «избил» трубой чужой автомобиль
В Тольятти приставы арестовали «Шевроле Ниву» за долги по коммуналке
Россельхозбанк выпустил платежную карту «Мир» с транспортным приложением «Тройка»
Россельхозбанк стал членом Ассоциации ФинТех
Самарскую ракету «Союз-ФГ» установили на старте космодрома Байконур
Жителям Самары предлагают погасить долги за квартплату до конца года и избавят их за это от пени
В Самаре 14-летняя девочка угодила под колеса «Шевроле Нива»
Под Самарой водитель внедорожника сбил на «зебре» пенсионерку