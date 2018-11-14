По самарскому поселку Рубежное бегает кабан

СЕГОДНЯ 18:46 2018-11-14T18:46:34+03:00

Животное видели рядом со школой №51

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Вечером в среду, 14 ноября, в Самаре жителей поселка Рубежное напугал кабан. Животное мечется по поселку. Самарцы увидели его на улице Охтинской рядом со школой №51.

Один из местных жителей Александр Григорьев сфотографировал животное. Фото было сделано через окно, поэтому оно довольно размытое, но кабана на нем легко можно различить. Мужчина выложил фото с предупреждением для других в социальных сетях.

- В Рубёжке города Самары сбежал кабан возле школы номер 51, - написал самарец на своей стене Вконтакте.

Пост забрали в паблики, и он сразу собрал десятки комментариев.

- Обычный хряк вьетнамской вислобрюхой породы, - определили одни. Другие в первую очередь задумались о безопасности.

- Будет не приятно его встретить особенно разъяренного.

Сообщили ли о незваном госте в специальные службы, не уточняется.