2018-11-14T18:46:34+03:00
Общество

По самарскому поселку Рубежное бегает кабан

Животное видели рядом со школой №51
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Вечером в среду, 14 ноября, в Самаре жителей поселка Рубежное напугал кабан. Животное мечется по поселку. Самарцы увидели его на улице Охтинской рядом со школой №51.

Один из местных жителей Александр Григорьев сфотографировал животное. Фото было сделано через окно, поэтому оно довольно размытое, но кабана на нем легко можно различить. Мужчина выложил фото с предупреждением для других в социальных сетях.

- В Рубёжке города Самары сбежал кабан возле школы номер 51, - написал самарец на своей стене Вконтакте.

Пост забрали в паблики, и он сразу собрал десятки комментариев.

- Обычный хряк вьетнамской вислобрюхой породы, - определили одни. Другие в первую очередь задумались о безопасности.

- Будет не приятно его встретить особенно разъяренного.

Сообщили ли о незваном госте в специальные службы, не уточняется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Жигулевске водителя, по вине которого в ДТП погибла женщина, приговорили к двум годам лишения свободы
Житель Самары попался на производстве ядовитой «незамерзайки»
Возле «Фабрики-кухни» начали готовить место для электрической подстанции
Под Сызранью грузовой поезд сбил насмерть женщину
Стали ли самарцы меньше курить после официальных запретов?
Прокуратура заинтересовалась затянувшейся установкой колеса обозрения в парке Гагарина
«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности
Жители Самары - члены ТСЖ не будут оплачивать долги соседей
У самарского губернатора появился советник по охране здоровья
В квартире дома на Ташкентской в Самаре нашли трупы двух строителей
Самарцы признались, что сталкивались с домогательствами на работе
В Самаре две девочки-подростка пытались сбыть крупную партию наркотиков
В Самаре администратору кафе дали 3 года «строгача» за взятку сотруднику Роспотребнадзора
Пропавшая в Самаре почти 2 недели назад 14-летняя девочка нашлась
Житель Сызрани напился и «избил» трубой чужой автомобиль
В Тольятти приставы арестовали «Шевроле Ниву» за долги по коммуналке
Россельхозбанк выпустил платежную карту «Мир» с транспортным приложением «Тройка»
Россельхозбанк стал членом Ассоциации ФинТех
Самарскую ракету «Союз-ФГ» установили на старте космодрома Байконур
Жителям Самары предлагают погасить долги за квартплату до конца года и избавят их за это от пени
В Самаре 14-летняя девочка угодила под колеса «Шевроле Нива»
Под Самарой водитель внедорожника сбил на «зебре» пенсионерку