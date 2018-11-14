2018-11-14T19:54:07+03:00
Политика

Самарская губернская дума приняла в первом чтении бюджет Самарской области на 2019 год

В основном там заложены расходы на здравоохранение и образование
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Депутаты попросили дополнительное время, чтобы рассмотреть поправки в проект бюджетаДепутаты попросили дополнительное время, чтобы рассмотреть поправки в проект бюджетаФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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14 ноября прошло внеочередное заседание Самарской губернской думы, в ходе которого депутаты приняли в первом чтении бюджет области на 2019 и плановый период 2020-2021 года.

Как рассказал министр управления финансами региона Андрей Прямилов, бюджет должен быть профицитным.

— Доходы предполагаются в размере 136,9 млрд рублей, а расходы — 136,7 млрд. В основном бюджет ориентирован на социальную сферу, на неё уходит 70% расходов, — подчеркнул Прямилов. — Нам важно снижать уровень госдолга и соблюдать баланс между экономией средств и выполнением обязательств перед обществом.

Также в бюджете заложено увеличение доходов от использования государственного имущества. По мнению депутата губдумы Габибуллв Хасаева, треть объектов недвижимости в региональном реестре имущества не оформлены собственность. Более того, многие объекты вообще не попали в этот реестр. При думе появится рабочая группа, главой которой станет Хасаев. Главная задача группы — проанализировать эти вопросы.

Депутаты попросили дополнительное время, чтобы рассмотреть поправки в проект бюджета. Поправки смогут вносить до 23 ноября.

Бюджет Самарской области во втором чтении рассмотрят в начале декабря — уже после того, как примут федеральный бюджет и станет понятно, сколько средств вложат в Самарскую область.

— Более двух третей бюджета составляют расходы на социальную сферу — образование, здравоохранение и др, — прокомментировал проект бюджета председатель думы Геннадий Котельников.

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