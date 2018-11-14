2018-11-14T20:15:01+03:00
Недвижимость

Кухня и спальня на 11 кв.м: в Самаре нашли самые маленькие квартиры после Москвы

Агентство ЦИАН составило рейтинг самых крошечных квартир в стране
Вера ЦЫГАНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Самара оказалась вторым в России городом с самыми маленькими жилплощадями. Такие данные предоставило агентство ЦИАН. Оно составило рейтинг самых маленьких квартир в стране.

По данным агентства, площадь самой маленько квартиры в Самаре составляет всего11,4 квадратных метра. Эта "малосемейка" находится в Промышленном районе города на улице Теннисной. Кухня вместе с жилой зоной здесь умещается на 9,5 квадратных метра, остальное пространство занимает прихожая и совмещенный санузел. Цена такой квартиры в Самаре - 950 тысяч рублей.

А вот в Москве, такая квартира будет стоить в три раза дороже - 2,8 миллиона рублей. Но есть в столице квартиры и меньшей площади. Именно поэтому столица опережает Самару и занимает первую строчку рейтинга ЦИАН.

Кстати, отмечается, что подобные крошечные квартиры пользуются большой популярностью в большинстве своем из-за стоимости. Такая квартира - бюджетный вариант для холостяков, и , за счет своей стоимости, хорошее вложение для последующей сдачи в аренду.

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