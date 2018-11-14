Хоккейная «Лада» с большим отрывом обыграла питерское «Динамо»

СЕГОДНЯ 22:34 2018-11-14T22:34:58+03:00

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14 ноября хоккейный клуб «Лада» встретился с обладателем Кубка Петрова «Динамо» из Санкт-Петербурга. Игра проходила на льду соперника.

Не смотря на то, что игра проходила в гостях, волжане на берегу Невы чувствовали себя как дома.

После первого периода, в течение которого соперники, «Лада» взяла инициативу в свои руки, и умело использовала удаления из команды противника. Во втором периоде тольяттинцы реализовали преимущество в две шайбы. Они на счету Станислава Чистова и Евгения Скачкова. Период закончился со счетом 0:2.

Третью шайбу в середине третьего периода, когда «Лада» снова была в большинстве, забросил Александр Тимирев. Эта шайба стала для него 16-ой в сезоне.

Игра могла бы закончится «сухим» поражением «Динамо», но питерскому клубу все же удалось отыграть одну шайбу.

А точку в матче все равно поставили волжане. На последней минуте забил Вячеслав Андрющенко. Матч завершился со счетом 1:4 в пользу«Лады».

Следующую игру тольяттинские хоккеисты проведут 16 ноября в Тюмени с «Рубином».