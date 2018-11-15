В Самаре трое мошенников наворовали с чужих банковских счетов более 3,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:49 2018-11-15T08:52:40+03:00

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В Самаре следователи завершили предварительное расследование уголовного дела о кражах с банковских счетов. Подозреваемыми по нему проходят трое жителей Самарской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в мае 2017 года злоумышленники выяснили через интернет паспортные данные, номера телефонов и информацию о банковских картах нескольких жителей Самарской и других областей. После этого они звонили им под видом сотрудников службы мониторинга и безопасности банка и обманным путем выманивали реквизиты их банковских карт. Затем преступники звонили уже в сами финансово-кредитные организации, представлялись потерпевшими и просили перевести деньги с их счетов на банковские карты. Последние злоумышленники заранее приобретали на третьих лиц. Деньги они обналичивали в Ульяновской области.

По факту случившегося правоохранители возбудили 38 уголовных дел о тайных хищениях чужого имущества, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

- Установлены обстоятельства 16 краж и 22 покушений на них, совершенных обвиняемыми. Общая сумма причиненного ущерба составила более 3,5 миллионов рублей. Один из фигурантов сейчас находится под стражей, а двое других - под домашним арестом, - отметила Ирина Волк.

В настоящее время следователи объединили уголовные дела в одно и направили его на рассмотрение в Промышленный районный суд Самары.