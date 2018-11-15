2018-11-15T09:21:04+03:00
Спорт

Самарский ХК ЦСК ВВС в гостях уступил СКА-«Неве» со счетом 2:1

У самарцев смог отличиться голом только Александр Степаненко
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
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В среду, 14 ноября, в Санкт-Петербурге прошел очередной матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между самарским хоккейным клубом ЦСК ВВС и местным клубом СКА-«Нева». К сожалению, «летчики» не смогли обыграть противника.

Счет в матче открыли хозяева поля. Они забросили свою первую шайбу уже на исходе первой минуты. Автором гола стал Максим Мальцев. А буквально через 10 минут его успех повторил Альберт Конозов. Разбавить голы питерцев своей шайбой самарские хоккеисты смогли только во втором периоде. На 23 минуте шайбу в ворота противника забросил Александр Степаненко. В третьей двадцатиминутке ни одна из команд голами не отличилась. В итоге матч завершился поражением самарцев со счетом 2:1 от главного фаворита соревнований.

Сейчас ЦСК ВВС с 23 очками занимает 19 место в турнирной таблице. Как сообщает пресс-служба клуба, следующий свой матч команда проведет в Ханты-Мансийске в пятницу, 16 ноября. Соперником самарцев станет «Югра», которая занимает 4 строчку в таблице.

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