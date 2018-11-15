Самарская налоговая напоминает, какие реквизиты нужно указать при оформлении платежных поручений
ИФНС России по Октябрьскому району Самары напоминают, что при оформлении платежных поручений необходимо правильно указывать следующие реквизиты:
- ОКТМО Октябрьского района г. Самары - 36701330 (для налогоплательщиков Октябрьского района г.о. Самара);
- в поле 101 платежного поручения при перечислении НДФЛ; при перечислении НДС (налоговый агент) указывается СТАТУС 02.
Кроме того, налоговая по Октябрьскому району информирует налогоплательщиков о том, что Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ утверждена новая форма налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с учетом последних изменений в сфере налогообложения доходов физических лиц. Новая форма 3-НДФЛ будет действовать с 01.01.2019 года для декларирования доходов, полученных в 2018 году