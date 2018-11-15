В Самаре на пересечении Московского шоссе и Гастелло иномарка провалилась в яму с кипятком

СЕГОДНЯ 09:42 2018-11-15T09:43:49+03:00

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Коммунальная авария, которая произошла в ночь на четверг, 15 ноября, на пересечении Московского шоссе и улицы Гастелло, не обошлась без пострадавших. Там провалился под асфальт автомобиль Hyundai. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд Самары.

По словам спасателей, прорыв теплотрассы произошел в 4:26. Горячая вода устремилась наружу и подмыла грунт. В результате произошло разрушение дорожного полотна. Кроме того, всю проезжую часть заволокло густым паром. Возможно, из-за этого едущий по дороге автомобилист не заметил яму на дороге и провалился на уровень бампера. Когда мужчина выбирался из машины, он не смог избежать контакта с кипятком и получил ожоги второй степени. Прибывшие на место происшествия медики оказали мужчине необходимую помощь и увезли его в больницу.

Отметим, что на время устранения утечки горячей воды Московское шоссе перекрывали на участке от Советской Армии до Авроры. Сейчас движение там полностью восстановлено.