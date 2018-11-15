Три самарских здания представят на международном форуме

СЕГОДНЯ 10:20 2018-11-15T10:52:02+03:00

Экспертам расскажут, как строили «Самара Арену», Курумоч, а также реконструируют Фабрику-кухню

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На международном форуме «100+ Forum Russia», посвященном проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных зданий, который пройдет 5-7 декабря в Екатеринбурге, экспертам представят три объекта из Самары. В частности, специалистам презентуют BIM-технологии в проектировании и строительстве международного аэропорта Курумоч и «Самара Арены», а также реконструкцию Фабрики-кухни. Об этом сообщили в пресс-службе форума.

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«100+ Forum Russia» - международный конгресс и выставка профессиональной направленности. Каждый год в форуме участвуют больше 6 000 человек. В программе – больше 50 деловых мероприятий и выступления спикеров мирового уровня из России, Европы, США, стран Ближнего и Дальнего Востока.