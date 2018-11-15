Россельхозбанк объявил запуске международных денежных переводов в сервисах дистанционного обслуживания

СЕГОДНЯ 10:29 2018-11-15T10:29:41+03:00

Теперь переводить средства можно практически из любой точки мира

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Россельхозбанк постоянно расширяет возможности сервисов дистанционного банковского обслуживания. Теперь пользователям «Интернет-банка» и «Мобильного банка» Россельхозбанка доступна новая функция – денежные переводы в рублях и иностранной валюте через Unistream и Western Union. Оформить, проверить статус, изменить или отозвать перевод можно самостоятельно.

Подключение дистанционных каналов обслуживания Россельхозбанка к платформам Unistream и Western Union открывает возможность осуществлять переводы за рубеж в удобном для клиентов режиме практически в любой точке мира. С помощью данной опции пользователи могут переводить средства в более чем 550 тыс. пунктов обслуживания Western Union и 330 000 пунктов обслуживания Unistream.

Также Россельхозбанк дополнил функционал «Интернет-Банка» и «Мобильного банка» возможностью переводов через систему РСХБ-Экспресс внутри собственной филиальной сети.

С начала года число онлайн-операций, совершенных клиентами Россельхозбанка через дистанционные каналы обслуживания, удвоилось. Банк совершенствует систему ДБО с учетом современных тенденций на рынке цифровых технологий. Недавно банк запустил обновленные «Интернет-банк» и «Мобильный банк», функционал которых теперь позволяет переводить денежные средства с карт сторонних банков без комиссии.