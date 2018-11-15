В Самарской области сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом пошел на спад

СЕГОДНЯ 11:03 2018-11-15T11:03:36+03:00

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Самарской области пошла немного на спад. Так, за минувшую неделю в регионе заболели 7273 человека, в том числе 3600 жителей Самары. При этом ранее число заболевших за неделю составляло по 8-9 тысяч человек.

Как отмечают в управлении Роспотребнадзора по Самарской области, сейчас ситуация с гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. На данный момент в регионе отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы и риновирусы.

Добавим, что в Самарской области продолжается прививочная кампания. По данным регионального правительства, в этом году прививку от гриппа сделали уже более 1 миллиона жителей, в том числе почти 300 тысяч рублей. В область уже поступили 1,6 миллиона доз вакцин — это 100% от запланированных поставок. Сотрудники Роспотребнадзора советуют защититься от гриппа и ОРВИ как можно быстрее и сделать себе прививку.