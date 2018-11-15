2018-11-15T11:03:36+03:00
Общество

В Самарской области сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом пошел на спад

За неделю болезнь «подкосила» чуть более 7 тысяч жителей региона
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
По сравнению с октябрем число заболевших снизилось на 1-2 тысячи человекПо сравнению с октябрем число заболевших снизилось на 1-2 тысячи человекФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Самарской области пошла немного на спад. Так, за минувшую неделю в регионе заболели 7273 человека, в том числе 3600 жителей Самары. При этом ранее число заболевших за неделю составляло по 8-9 тысяч человек.

Как отмечают в управлении Роспотребнадзора по Самарской области, сейчас ситуация с гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. На данный момент в регионе отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы и риновирусы.

Добавим, что в Самарской области продолжается прививочная кампания. По данным регионального правительства, в этом году прививку от гриппа сделали уже более 1 миллиона жителей, в том числе почти 300 тысяч рублей. В область уже поступили 1,6 миллиона доз вакцин — это 100% от запланированных поставок. Сотрудники Роспотребнадзора советуют защититься от гриппа и ОРВИ как можно быстрее и сделать себе прививку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович: «Надеемся, травмированные игроки вернутся до игры со Спартаком»
В Самаре в ТЦ «Парк Хаус» возобновляет работу кинотеатр
Россельхозбанк объявил запуске международных денежных переводов в сервисах дистанционного обслуживания
Три самарских здания представят на международном форуме
В Самаре на пересечении Московского шоссе и Гастелло иномарка провалилась в яму с кипятком
Гандболистки «Лады» обыграли АГУ-«Адыиф» 35:23
Самарская налоговая напоминает, какие реквизиты нужно указать при оформлении платежных поручений
Самарский ХК ЦСК ВВС в гостях уступил СКА-«Неве» со счетом 2:1
В Самаре трое мошенников наворовали с чужих банковских счетов более 3,5 млн рублей
В Самаре из-за утечки горячей воды перекрывали движение по Московскому шоссе
Хоккейная «Лада» с большим отрывом обыграла питерское «Динамо»
Кухня и спальня на 11 кв.м: в Самаре нашли самые маленькие квартиры после Москвы
Самарская губернская дума приняла в первом чтении бюджет Самарской области на 2019 год
По самарскому поселку Рубежное бегает кабан
В Жигулевске водителя, по вине которого в ДТП погибла женщина, приговорили к двум годам лишения свободы
Житель Самары попался на производстве ядовитой «незамерзайки»