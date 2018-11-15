2018-11-15T11:14:39+03:00
Спорт

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович: «Надеемся, травмированные игроки вернутся до игры со Спартаком»

Наставник самарцев прокомментировал подготовку к матчу 15 тура РПЛ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Матч 15 тура РПЛ пройдет 25 ноября в МосквеМатч 15 тура РПЛ пройдет 25 ноября в МосквеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, как команда будет готовиться к матчу со «Спартаком». Игра 15 тура РПЛ пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» 25 ноября в 15:00 по самарскому времени.

- Будем готовиться в нормальном режиме, - сказал Божович в интервью телевидению «КС». – Как любят говорить в России: «Есть над чем работать». Надеемся, травмированные игроки восстановятся к матчу со «Спартаком».

Кроме того, черногорский специалист рассказал, не мешают ли подготовке паузы на игры сборных. По словам Божовича, командам, у которых мало сборников, готовиться проще. Страдают клубы, у которых много футболистов уезжают в расположение национальных команд.

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