2018-11-15T11:24:15+03:00
Общество

Стала известна дата рассмотрения дела о пьяной езде футболиста «Крыльев Советов» Евгения Башкирова

Суд над полузащитником самарского клуба пройдет в Санкт-Петербурге
Анастасия ФИЛАТОВА
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Евгений Башкиров попался пьяным за рулем арендованного автоЕвгений Башкиров попался пьяным за рулем арендованного авто
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Мировой суд в Санкт-Петербурге назначил дату рассмотрения дела об административном нарушении в отношении полузащитника самарской футбольной команды «Крылья Советов» Евгения Башкирова. Согласно карточке дела, футболисту нужно будет явиться в суд 26 ноября.

Напомним, Евгения Башкирова поймали пьяным за рулем каршерингового автомобиля в ночь на 14 октября в Самаре. На него обратили внимание активисты «Ночного патруля», они же вызвали полицейских. Футболист прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что норма алкоголя в его крови была превышена втрое.

31 октября дело футболиста должен был рассмотреть суд Ленинского района Самары, однако Башкиров не явился на заседание. Он попросил перенести рассмотрение дела по месту его жительства — в Санкт-Петербург. Отметим, что за пьяную езду футболисту грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет.

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