2018-11-15T11:54:27+03:00
Общество

Самарский космонавт Олег Кононенко успешно сдал экзамены перед полетом на МКС

Он отправится в космос уже в декабре этого года
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Олег Кононенко успешно сдал "космические экзамены"Олег Кононенко успешно сдал "космические экзамены"Фото: сайт Роскосмоса.
Изменить размер текста:

В начале декабря этого года с космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправится 58/59-я экспедиция. В нее вошли самарский летчик-космонавт Олег Кононенко, астронавт CSA Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн МакКлейн.

На этой неделе космонавту и астронавтам пришлось сдавать «космические экзамены». Они должны были показать экзаменационной комиссии свои навыки управления полетом на транспортном пилотируемом корабле «Союз», а также свои умения по обнаружению и устранению всех нештатных ситуаций. Со всеми поставленными заданиями и основной, и дублирующий экипажи справились на «отлично».

Экипаж 58/59 экспедиции на МКС показал хорошую подготовку к предстоящему полету Фото: сайт Роскосмоса.

Экипаж 58/59 экспедиции на МКС показал хорошую подготовку к предстоящему полетуФото: сайт Роскосмоса.

- Экзаменационная комиссия высоко оценила действия обоих экипажей МКС-58/59. Она отметила профессионализм, прочные теоретические знания и практические навыки, слаженность и правильность их работы, - рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

Сегодня, 15 ноября, в Центре подготовки космонавтов пройдет заседание Межведомственной комиссии, на котором будет озвучено решение о разрешении обоим экипажам проводить дальнейшую подготовку к предстоящему полету на МКС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24