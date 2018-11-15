Житель Новокуйбышевска погасил долги, чтобы улететь в Европу пить пиво

СЕГОДНЯ 12:16 2018-11-15T12:16:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы Новокуйбышевска едва не нарушили традицию местного жителя - каждый год в одно и то же время он летал с друзьями за границу, чтобы насладиться там пенными напитками. Дело в том, что мужчина задолжал по налогам и сборам более 186 тысяч рублей и погашать их не торопился.

Приставы решили подтолкнуть новокуйбышевца к решительным действиями и наложили на него ряд запретов. Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, они ограничили должнику выезд за границу, вынесли запрет на регистрационные действия с его автомобилем «Мерседес Бенс» и вынесли постановления о взыскании с его счета 27 тысяч рублей и исполнительского сбора в 13 тысяч рублей.

Мужчина, узнав, что в этом году он может пропустить поездку в восточную Европу и дегустацию немецкого и чешского пива, решил как можно скорее избавится от всех долгов и ограничений. Он полностью погасил свои долги буквально за один день. После этого приставы сняли с него все запреты.