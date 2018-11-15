2018-11-15T12:16:55+03:00
Общество

Житель Новокуйбышевска погасил долги, чтобы улететь в Европу пить пиво

Мужчина накопил долг по налогам на сумму более 186 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
Изменить размер текста:

Судебные приставы Новокуйбышевска едва не нарушили традицию местного жителя - каждый год в одно и то же время он летал с друзьями за границу, чтобы насладиться там пенными напитками. Дело в том, что мужчина задолжал по налогам и сборам более 186 тысяч рублей и погашать их не торопился.

Приставы решили подтолкнуть новокуйбышевца к решительным действиями и наложили на него ряд запретов. Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, они ограничили должнику выезд за границу, вынесли запрет на регистрационные действия с его автомобилем «Мерседес Бенс» и вынесли постановления о взыскании с его счета 27 тысяч рублей и исполнительского сбора в 13 тысяч рублей.

Мужчина, узнав, что в этом году он может пропустить поездку в восточную Европу и дегустацию немецкого и чешского пива, решил как можно скорее избавится от всех долгов и ограничений. Он полностью погасил свои долги буквально за один день. После этого приставы сняли с него все запреты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Шигонском районе появился новый прокурор
В Самару впервые приедут военные полицейские со всей страны
В Самаре в квартире нашли труп женщины с многочисленными травмами
В Самарской области алиментщик будет благоустраивать поселок за долги
Между Самарой и Рождествено временно приостановили движение судов
Суд отказался увеличивать сумму компенсации вдове отравленного банкира Екатерине Пузиковой
«Пошла на взлет»: в Самаре «Приора» после столкновения заскочила на Toyota
Чиновники объяснили, почему не все маршрутки Самары видны в «Прибывалке»
В Тольятти преступники «заработали» обналичиванием 15 млн рублей
В Самаре 26 домов перевели на резервную схему подачи тепла из-за утечки воды на Гастелло
«АКОМ» - полная готовность к зиме
В Самарской области число курильщиков среди подростков снизилось в 2,5 раза