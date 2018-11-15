В Самарской области число курильщиков среди подростков снизилось в 2,5 раза

СЕГОДНЯ 12:36 2018-11-15T12:36:17+03:00

Сегодня не прочь подымить около 8% детей и подростков губернии.

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Об этом в День отказа от курения в пресс-центре «Комсомолки» рассказал главврач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец.

Федеральный закон №15 о запрете курения принят в 2013 году. В Самарской области антитабачный запрет вступил в силу еще раньше.

- Эффект от этих мер беспрецедентный, - считает Александр Муравец. – С 2011 года число курильщиков среди населения Самарской области сократилось с 36% до 28%. Среди подростков это снижение еще значительнее – с 21,5% до 8%, то есть, в 2,5 раза.

По словам Александра Муравца, сейчас законодатели работают над проектом закона, который введет те же ограничения, что и по табачной продукции, для вейпов и электронных сигарет.