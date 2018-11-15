В Самарской области число курильщиков среди подростков снизилось в 2,5 раза
Об этом в День отказа от курения в пресс-центре «Комсомолки» рассказал главврач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец.
Федеральный закон №15 о запрете курения принят в 2013 году. В Самарской области антитабачный запрет вступил в силу еще раньше.
- Эффект от этих мер беспрецедентный, - считает Александр Муравец. – С 2011 года число курильщиков среди населения Самарской области сократилось с 36% до 28%. Среди подростков это снижение еще значительнее – с 21,5% до 8%, то есть, в 2,5 раза.
По словам Александра Муравца, сейчас законодатели работают над проектом закона, который введет те же ограничения, что и по табачной продукции, для вейпов и электронных сигарет.