2018-11-15T12:42:21+03:00
Общество

«АКОМ» - полная готовность к зиме

Лидер аккумуляторной промышленности в России – завод «АКОМ» выпустил к зимнему сезону 2018-2019 специальную серию АКБ «АКОМ 60 Ач»
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В отличие от стандартного аккумулятора, АКОМ «Специальная зимняя серия» обладает увеличенными пусковыми токами – 550А, что особо важно в непредсказуемых климатических условиях России, особенно ее северных регионов.

Усовершенствованная батарея от «АКОМ» подходит как для отечественных автомобилей, так и для автотранспорта иностранного производства с размерами под аккумулятор - 242х175х190.

Гарантия 36 месяцев.Спрашивайте новинку от «АКОМ» в магазинах вашего города.

Аккумулятор АКОМ 60 Ач «Специальная зимняя серия» - гарантия успешного старта автомобиля в любую погоду!

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