«АКОМ» - полная готовность к зиме

СЕГОДНЯ 12:42 2018-11-15T12:42:21+03:00

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В отличие от стандартного аккумулятора, АКОМ «Специальная зимняя серия» обладает увеличенными пусковыми токами – 550А, что особо важно в непредсказуемых климатических условиях России, особенно ее северных регионов.

Усовершенствованная батарея от «АКОМ» подходит как для отечественных автомобилей, так и для автотранспорта иностранного производства с размерами под аккумулятор - 242х175х190.

Гарантия 36 месяцев.Спрашивайте новинку от «АКОМ» в магазинах вашего города.

Аккумулятор АКОМ 60 Ач «Специальная зимняя серия» - гарантия успешного старта автомобиля в любую погоду!