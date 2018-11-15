В Самаре 26 домов перевели на резервную схему подачи тепла из-за утечки воды на Гастелло

СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-15T12:45:25+03:00

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Специалисты Предприятия тепловых сетей продолжают устранять порыв теплотрассы возле дома № 30 по улице Гастелло. Сейчас там работают 22 сотрудника компании и 14 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, из-за аварии жителей 26 многоквартирных домов, а это около 5 тысяч человек, и 1 социально-значимый объект перевели на резервную схему подачи тепла. Сейчас на месте происшествия проводятся земляные работы и откачка теплоносителя. Завершить ремонт теплоэнергетики планируют до утра пятницы, 16 ноября.

Напомним, коммунальная авария произошла в ночь на четверг, 15 ноября. Из-за прорыва теплотрассы горячая вода устремилась на проезжую часть и залила Московское шоссе. В связи с этим магистраль пришлось на некоторое время перекрыть для движения транспорта. В результате ЧП вода подмыла грунт, и на дороге образовался провал, в который угодил водитель автомобиля Hyundai. Он получил ожоги второй степени.