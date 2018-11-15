В Тольятти преступники «заработали» обналичиванием 15 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:08 2018-11-15T13:08:57+03:00

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В Самарской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 7 местных жителей, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники «работали» в Тольятти с декабря 2013 года по сентябрь 2015 года. Они, не имея лицензии на банковскую деятельность, оказывали услуги местным жителям и фирмам по обналичиванию денег. Делали они это через подконтрольные коммерческие организации, которые получали за свои услуги вознаграждения в виде процентов. До того, как на след преступников вышли правоохранители, они успели обогатиться на сумму более 15 миллионов рублей.

В настоящее время суд избрал троим подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста, двоим — в виде подписки о невыезде, а еще двоим запретил совершать определенные действия. Расследование уголовного дела продолжается.