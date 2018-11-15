2018-11-15T13:36:34+03:00
Общество

Чиновники объяснили, почему не все маршрутки Самары видны в «Прибывалке»

Сейчас приложение стабильно показывает только время прибытия муниципального транспорта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Далеко не все маршрутки можно отследить с помощью мобильного приложенияДалеко не все маршрутки можно отследить с помощью мобильного приложенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре уже не первый год работает приложение «Прибывалка», в которой отображается, когда приедет нужный автобус, троллейбус или трамвай. Недавно там стали показывать и движение маршруток, однако горожане заметили, что далеко не все из них видны в приложении. Самарцы обратились к чиновникам с просьбой объяснить этот момент.

В городском департаменте транспорта отметили, что в «Прибывалке» отображаются только те маршрутки, которые оснащены системой ГЛОНАСС. В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области также уточнили, что согласно постановлению правительства РФ все лицензированные перевозчики должны будут оборудовать свои автобусы системой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPC. Однако наличие этой системы не означает, что маршрутки автоматически появятся в приложении «Прибывалка». Чтобы попасть в него, нужно желание самого перевозчика.

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