«Пошла на взлет»: в Самаре «Приора» после столкновения заскочила на Toyota
Днем в четверг, 15 ноября, в Промышленном районе Самары произошло необычное ДТП. Там на пересечении улиц Средне-Садовой и Свободы столкнулись автомобили «Лада Приора» и Toyota Camry.
Обстоятельства аварии пока не известны. Судя по фотографиям, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, иномарка протаранила отечественную легковушку в левый бок: у первой отвалился бампер, а у второй осталась вмятина на водительской двери. Однако только механическими повреждениями машин ДТП не обошлось. После столкновения «Приора» заскочила одним колесом на капот «Тойоты».
Фото: Александр ШелашниковФото: vk.com
Автомобилисты шутят, что легковушка использовала иномарку как трамплин, но в процессе, видимо, решила отложить свой «взлет». Информации о том, пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, нет.