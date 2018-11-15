2018-11-15T13:58:02+03:00
Происшествия

«Пошла на взлет»: в Самаре «Приора» после столкновения заскочила на Toyota

Легковушки «повстречались» на перекрестке Свободы и Средне-Садовой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Виктория НеретинаФото: Виктория НеретинаФото: vk.com
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Днем в четверг, 15 ноября, в Промышленном районе Самары произошло необычное ДТП. Там на пересечении улиц Средне-Садовой и Свободы столкнулись автомобили «Лада Приора» и Toyota Camry.

Обстоятельства аварии пока не известны. Судя по фотографиям, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, иномарка протаранила отечественную легковушку в левый бок: у первой отвалился бампер, а у второй осталась вмятина на водительской двери. Однако только механическими повреждениями машин ДТП не обошлось. После столкновения «Приора» заскочила одним колесом на капот «Тойоты».

Фото: Александр Шелашников Фото: vk.com

Фото: Александр ШелашниковФото: vk.com

Автомобилисты шутят, что легковушка использовала иномарку как трамплин, но в процессе, видимо, решила отложить свой «взлет». Информации о том, пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, нет.

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