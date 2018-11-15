«Пошла на взлет»: в Самаре «Приора» после столкновения заскочила на Toyota

СЕГОДНЯ 13:57 2018-11-15T13:58:02+03:00

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Днем в четверг, 15 ноября, в Промышленном районе Самары произошло необычное ДТП. Там на пересечении улиц Средне-Садовой и Свободы столкнулись автомобили «Лада Приора» и Toyota Camry.

Обстоятельства аварии пока не известны. Судя по фотографиям, которые очевидцы опубликовали в соцсетях, иномарка протаранила отечественную легковушку в левый бок: у первой отвалился бампер, а у второй осталась вмятина на водительской двери. Однако только механическими повреждениями машин ДТП не обошлось. После столкновения «Приора» заскочила одним колесом на капот «Тойоты».

Автомобилисты шутят, что легковушка использовала иномарку как трамплин, но в процессе, видимо, решила отложить свой «взлет». Информации о том, пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, нет.