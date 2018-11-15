Суд отказался увеличивать сумму компенсации вдове отравленного банкира Екатерине Пузиковой

СЕГОДНЯ 14:08 2018-11-15T14:08:22+03:00

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15 ноября в Самарском областном суде рассмотрели апелляцию Екатерины Сокирской (ранее Пузиковой). Летом она пыталась добиться возмещения морального ущерба у Минфина России. Ленинский районный суд удовлетворил иск частично – ей выплатили 1,75 млн рублей. Это решение женщина обжаловала.

- Я не думаю, что когда-либо в рамках реабилитации давали больше в Самарской области, - считает адвокат Екатерины Сокирской. – Это удовлетворительный результат. Однако несколько лет уголовного преследования 1,75 млн не компенсируют. Возможно, будем обращаться в Европейский суд по правам человека.

Напомним, гражданский иск к Минфину РФ о взыскании компенсации морального ущерба, нанесенного уголовным преследованием, Пузикова подала в июне этого года. Вдова заявила, что из-за преследования пострадали не только она, но и ее родители и сын - их здоровье в этот период ухудшилось. Минфин РФ иск не признал. Однако Ленинский райсуд все же обязал ведомство выплатить Екатерине Пузиковой компенсацию морального ущерба в размере 1,75 млн руб.

Екатерину Пузикову почти 6 лет обвиняли в отравлении собственного мужа, замуправляющего Самарского филиала Россельсхозбанка. В марте 2012 года он умер от отравления таллием после вечеринки с друзьями. Подозрения пали на Екатерину. Женщине дважды выносили обвинительный приговор. В октябре 2017 года ее оправдали. Настоящего убийцу банкира так и не нашли.

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