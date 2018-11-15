Между Самарой и Рождествено временно приостановили движение судов

СЕГОДНЯ 14:13 2018-11-15T14:14:15+03:00

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В четверг, 15 ноября, было временно приостановлено движение судов на пригородных маршрутах Самара — Рождествено и Октябрьский спуск — Рождествено. Как сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии, это было сделано из-за плотного тумана, который установился над Волгой.

Возобновить движение судов планируется сегодня ближе к вечеру. Предположительно, рейс из Рождествено отправится по графику в 16:30. Более точную информацию о том, когда суда вновь начнут ходить между Самарой и Рождествено, можно узнать у сменного помощника начальника речного вокзала или справочной Самарского речного пассажирского предприятия по телефонам: 222-93-37 и +79170114221.