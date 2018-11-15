В Самарской области алиментщик будет благоустраивать поселок за долги

СЕГОДНЯ 14:46 2018-11-15T14:46:11+03:00

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Жителя Шенталинского района наказали за то, что он не хотел платить алименты своему ребенку. В итоге он накопил долг в 450 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Судебные приставы возбудили в отношении отца-алиментщика исполнительное производство. Суд обязал мужчину погасить долги, однако он сделал это лишь частично. Так, должник рассказал, что целых два месяца материально поддерживал своего сына. Он дал ему 500 рублей. Но данное обстоятельство не смогло смягчить суд.

Служители Фемиды признали мужчину виновным в неуплате средств на содержание детей и назначили ему наказание в виде обязательных работ. Алиментщику предстоит провести 20 часов за благоустройством своего поселка.