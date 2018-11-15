В Самару впервые приедут военные полицейские со всей страны

СЕГОДНЯ 15:14 2018-11-15T15:14:46+03:00

В Самару приедут более 300 сотрудников военной полиции из 80 регионов страны Фото: Министерство обороны РФ

Они примут участие в специальных учениях с применением боевого оружия и техники

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Самара впервые примет сбор командного состава различных подразделений военной полиции вооруженных сил РФ. «Слет» правоохранителей пройдет с 19 по 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

В Самару приедут более 300 военных полицейских из 80 регионов нашей страны. В частности, это военные коменданты гарнизонов, начальники автомобильных инспекций и начальники региональных органов военной полиции.

В рамках этого мероприятия будут подведены итоги деятельности военной полиции. Кроме того, пройдут специальные учения, которые покажут, как взаимодействует военная полиция с другими видами и родами вооруженных сил России. В учениях будут задействованы боевое оружие специальных автомобилей и технические средства, которые используются при отражении нападения террористов на автомобильные колонны и блокпосты.