В Самару впервые приедут военные полицейские со всей страны
Самара впервые примет сбор командного состава различных подразделений военной полиции вооруженных сил РФ. «Слет» правоохранителей пройдет с 19 по 24 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
В Самару приедут более 300 военных полицейских из 80 регионов нашей страны. В частности, это военные коменданты гарнизонов, начальники автомобильных инспекций и начальники региональных органов военной полиции.
В рамках этого мероприятия будут подведены итоги деятельности военной полиции. Кроме того, пройдут специальные учения, которые покажут, как взаимодействует военная полиция с другими видами и родами вооруженных сил России. В учениях будут задействованы боевое оружие специальных автомобилей и технические средства, которые используются при отражении нападения террористов на автомобильные колонны и блокпосты.