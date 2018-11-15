В Шигонском районе появился новый прокурор
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назначил нового прокурора Шигонского района Самарской области. Согласно его приказу, этот пост теперь займет Ильдар Вальшин.
Ильдару Вальшину 36 лет. Он окончил Современную гуманитарную академию и Самарский государственный университет. В органах прокуратуры он работает с 2005 года. Свою карьеру он начал с должности следователя прокуратуры Куйбышевского района Самары.
В 2008 году Ильдар Вальшин стал прокурором отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области. А в 2013 году он перешел на должность заместителя прокурора Октябрьска. Там Ильдар Вальшин проработал в течение 5 лет.