2018-11-15T15:34:17+03:00
Общество

В Шигонском районе появился новый прокурор

Соответствующий приказ о назначении подписал Генпрокурор РФ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новым прокурором Шигонского района станет зампрокурора ОктябрьскаНовым прокурором Шигонского района станет зампрокурора ОктябрьскаФото: Архив "КП"
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назначил нового прокурора Шигонского района Самарской области. Согласно его приказу, этот пост теперь займет Ильдар Вальшин.

Ильдару Вальшину 36 лет. Он окончил Современную гуманитарную академию и Самарский государственный университет. В органах прокуратуры он работает с 2005 года. Свою карьеру он начал с должности следователя прокуратуры Куйбышевского района Самары.

В 2008 году Ильдар Вальшин стал прокурором отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области. А в 2013 году он перешел на должность заместителя прокурора Октябрьска. Там Ильдар Вальшин проработал в течение 5 лет.

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