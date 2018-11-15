В Шигонском районе появился новый прокурор

СЕГОДНЯ 15:32 2018-11-15T15:34:17+03:00

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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назначил нового прокурора Шигонского района Самарской области. Согласно его приказу, этот пост теперь займет Ильдар Вальшин.

Ильдару Вальшину 36 лет. Он окончил Современную гуманитарную академию и Самарский государственный университет. В органах прокуратуры он работает с 2005 года. Свою карьеру он начал с должности следователя прокуратуры Куйбышевского района Самары.

В 2008 году Ильдар Вальшин стал прокурором отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Самарской области. А в 2013 году он перешел на должность заместителя прокурора Октябрьска. Там Ильдар Вальшин проработал в течение 5 лет.