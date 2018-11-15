Самарские МФЦ начали выдавать биометрические загранпаспорта

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-15T15:56:41+03:00

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На этой неделе сразу в двух офисах МФЦ Самарской области начали принимать документы на выдачу заграничных паспортов нового поколения. Они отличаются от старых наличием электронных носителей с персональной информацией о владельце паспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Теперь биометрические загранпаспорта можно будет оформить в офисе МФЦ, который находится в Самаре на улице Мориса Тореза, 101А, и в офисе МФЦ, расположенном в Жигулевске на улице Комсомольской, 41, строение 4.

Отметим, что на первоначальном этапе с заявителями в этих офисах МФЦ будут работать сотрудники ГУ МВД по Самарской области, поэтому нужно будет предварительно записываться. Документы для оформления загранпаспорта будут принимать во вторник, среду, четверг и пятницу с 9:00 до 13:00 и в субботу с 10:00 до 12:00. А выдача документов будет проводиться в эти же дни с 14:00 до 16:00 и с 12:00 до 13:00 соответственно. Интервал между этими двумя событиями составит 1 месяц.