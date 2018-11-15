Самарцы в октябре посмотрели в "Видеопрокате" шесть тысяч фильмов

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-15T15:56:49+03:00

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В октябре пользователи «Интерактивного ТВ» «Ростелекома» в Самарской области заказали в «Видеопрокате» около шести тысяч кинофильмов. Это почти втрое больше, чем в среднем за любой другой месяц года.

Заместитель директора Самарского филиала компании «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Сергей Серов: «Осень – пора горячего чая, теплого пледа и интересных фильмов. В холодное время года большинству из нас хочется побыть в кругу семьи и посмотреть премьеру не выходя из дома. Умная платформа сервиса «Видеопрокат» предложит кино, которое вам точно понравится. Если не знаете, что посмотреть, воспользуйтесь «Кинорулеткой».

Наиболее популярными у телезрителей в октябре стали фильмы мистического жанра и боевики: «Темные отражения», «Гоголь: страшная месть», «Профессионал», «Небоскреб». Традиционно огромным спросом пользуются мультсериалы и новинки детского кино: «Босс-молокосос», «Монстры на каникулах», «Белль и Себастьян: приключения продолжаются», «Мир Юрского периода». Понравившийся фильм можно приобрести в постоянное пользование либо посмотреть его неограниченное количество раз в течение 48 часов.

Житель Самары Анатолий Сергеев, активный пользователь «Видеопроката»: «Смотрим всей семьей. Осенью настроение требует. Боевики и комедии прекрасно заряжают энергией. В октябре больше всего понравился фильм «Суперсемейка 2»: добрый, веселый и со смыслом».

Выбранные в «Видеопрокате» фильмы можно ставить на паузу, пересматривать полюбившиеся моменты. Если во время просмотра кинокартины в эфире демонстрируется интересная передача, ее легко записать или посмотреть позже − в течение 3 дней из архива.

Доступ к сервису «Видеопрокат» предусмотрен в меню ТВ-приставки. Фильмы распределены по жанрам. Пользователям доступны бесплатные видеоанонсы. К просмотру предлагается около четырех тысяч художественных фильмов и сериалов, мультфильмов, познавательных и образовательных программ, в том числе в формате HD.

Заявку на подключение «Интерактивного ТВ» можно оформить на сайте rt.ru, по телефону 8 800 1000 800 или в офисе продаж и обслуживания «Ростелекома».