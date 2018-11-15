Дмитрий Азаров поручил решить проблемы многодетных семей, получивших участки в Жигулевске

СЕГОДНЯ 16:10 2018-11-15T16:10:47+03:00

В строящиеся дома планируют провести электричество, газ и воду, а в микрорайоне проложить дорогу

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием граждан. Основными обсуждаемыми темами стали инфраструктура земельных участков, которые предоставили многодетным семьям Жигулевска, и развитие регионального агропромышленного комплекса.

На прием к главе города пригласили председателя общественной организации «Многодеткино» Татьяну Лебедеву. Женщина обратилась к Дмитрию Азарову в интернете и рассказала о проблеме, которая возникла в Жигулевске. В 2014 и 2015 годах 78 многодетным семьям предоставили земельные участки под строительство. Сейчас уже выстроили несколько домов, люди застраивают территорию, однако до сих пор к участкам не могут подвести электричество, газ и воду. Нет в микрорайоне и дорог. Это мешает строительству.

- Сразу после обращения в свой адрес глава региона поставил задачу профильным министерствам отработать вопрос. На личном приеме руководители ведомств отчитались о проделанной работе, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Вопрос строительства инженерных коммуникаций решает профильное министерство и ресурсоснабжающая организация. До конца года в микрорайоне построят трансформаторную подстанцию, после чего в дома проведут электричество. Газ в микрорайоне появится в следующем году.

- Дмитрий Азаров поставил задачу четко соблюдать сроки, чтобы жители микрорайона смогли решить вопросы подключения к энерго- и газоснабжению уже следующим летом, - рассказали в областном правительстве.

Воду в дома пока будут подавать из скважин, а когда микрорайон разрастется, то будут рассматривать вопрос с центральным водоснабжением.

К середине следующего года к домам проведут дороги из щебня, а после сделают асфальтированную трассу.

Помимо всего прочего, строительству мешает необычная находка – на территории микрорайоне нашли древние поселения. Они включены в перечень культурного наследия. На встрече с губернатором обещали выделить деньги на раскопки, закончить которые должны к третьему кварталу следующего года.