В Самарской области водителя КамАЗа зажало в кабине после столкновения с 3 грузовиками
В четверг, 15 ноября, недалеко от села Алексеевка в Кинельском районе произошло ДТП с участием четырех большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.
По предварительным данным, грузовики двигались в одном направлении. В какой-то момент водители не выдержали дистанцию и столкнулись друг с другом. В результате случившегося водитель КамАЗа оказался зажат в кабине.
Чтобы извлечь мужчину из покореженного автомобиля, понадобилась помощь спасателей. На деблокирование водителя у них ушло чуть более получаса. После того, как спасатели техногенного отряда достали пострадавшего из кабины, его передали медикам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в больницу. В настоящее время подробности и обстоятельства аварии устанавливаются.