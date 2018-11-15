В Самарской области водителя КамАЗа зажало в кабине после столкновения с 3 грузовиками

СЕГОДНЯ 16:11 2018-11-15T16:11:24+03:00

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В четверг, 15 ноября, недалеко от села Алексеевка в Кинельском районе произошло ДТП с участием четырех большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

По предварительным данным, грузовики двигались в одном направлении. В какой-то момент водители не выдержали дистанцию и столкнулись друг с другом. В результате случившегося водитель КамАЗа оказался зажат в кабине.

Чтобы извлечь мужчину из покореженного автомобиля, понадобилась помощь спасателей. На деблокирование водителя у них ушло чуть более получаса. После того, как спасатели техногенного отряда достали пострадавшего из кабины, его передали медикам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в больницу. В настоящее время подробности и обстоятельства аварии устанавливаются.