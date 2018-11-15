2018-11-15T16:34:07+03:00
Общество

В Самаре предложили построить памятник в виде пирамиды с ракетой внутри

Автор идеи – тольяттинец Владимир Хлуденев
СТЕПАН ВЕТРОВ
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Изображение проектаИзображение проектаФото: Кирилл КАРИМОВ
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Житель Тольятти Владимир Хлуденев обратился в редакцию «Комсомольской правды – Самара» с идеей построить в областной столице новый памятник. Постамент будет называться «Россия, Самара и космос – едины». По задумке автора, памятник представляет собой пирамиду, внутри которой стартовая площадка и ракета со стабилизаторами.

- Ракета должна быть выше четырехугольной пирамиды на два метра. На макушке ракеты – российский триколор. На одну треть высоты пирамиды от основания на ребрах делаем четыре площадки, на них ставим четыре бронзовые фигуры, которые в руках держат электрические фонари для освещения площади. Бронзовые фигуры – Королев, Гагарин и еще два человека, которые внесли особый вклад в развитие космонавтики. Ребра пирамиды соединяем уголками таким образом, чтобы между ними хорошо просматривалась ракета, - описывает свой проект Владимир Хлуденев.

При этом размеры памятника он оставляет на усмотрение специалистов.

Памятник, уверен житель Тольятти, станет визитной карточкой Самары – как в Париже Эйфелева башня. Кроме того, автор проекта уверяет, что памятник окупится за счет сувениров с его изображением.

- Для сбора средств на постройку памятника желательно обратиться к населению области, - подытожил Владимир Хлуденев.

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