В Самаре ищут родственников солдата, погибшего в 1943 году в Смоленской области

СЕГОДНЯ 16:40 2018-11-15T16:40:23+03:00

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В Самаре ищут родственников солдата Великой Отечественной войны, чьи останки нашли поисковые отряды «Бастион» и «Фронт» в минувшее воскресенье, 11 ноября, на территории урочища Ивошино Духовщинского района Смоленской области. По их данным, останки принадлежат стрелку 48 армейской штрафной роты 43 Армии сержанту Виктору Чурилину 1914 года рождения.

О Викторе Чурилине известно то, что он был призван на фронт Пролетарским РВК города Куйбышева (Самара). В столице 63 региона он жил по адресу: Рабочий городок, улица Степана Халтурина, корпус 12, квартира 13. Здесь у него осталась жена Анна Поваляева. По данным поисковиков, Виктор Чурилин был убит в противотанковом рву в районе старой дороги Ивошино-Логи 13 августа 1943 года.