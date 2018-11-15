Свалочным газом будут отапливать теплицы: в Самарской области намерены строить полигоны на деньги инвесторов

СЕГОДНЯ 16:54 2018-11-15T17:23:57+03:00

В Самаре будут заниматься и раздельным сбором отходов

Из 16 действующих полигонов в следующем году несколько уже придется закрыть из-за того, что они переполнены

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В Самарской области будут строить новые полигоны для вывоза мусора, так как из 13 действующих в скором времени несколько придется закрывать. Правда, в каждом случае обещают спросить мнения жителей близлежащих населенных пунктов: все проекты пройдут через общественные слушания.

- Мы должны изучать опыт других регионов. Строить нужно высокотехнологичные объекты, современные, передовые. Конечно, нужно будет находить максимально приемлемые варианты:: никто не хочет полигон под боком, но увеличение транспортного плеча неминуемо скажется на стоимости услуги, - говорит министр ЖКХ и энергетики Самарской области Сергей Марков.

Для строительства полигонов будут привлекать внебюджетные источники. По словам министра, уже есть инвесторы, готовые вкладываться в проекты.

- Полигон выделяет чистый природный газ, пищевая промышленность за границей давно на нем работает. В Самарской области построят теплицы, которые будут отапливаться этим газом, - отметил Сергей Марков.

Также деньги в области намерены получить из федеральной программы : на 12 объектов до 2024 года по целевой программе "Экология" рассчитывают получить до 3 млрд рублей, сейчас эта программа в стадии утверждения. Так, в Самарской области появятся три экотехнопарка, а еще - 9 соверменных площадок по переработке мусора.

Пока непонятно, как будет реализовываться программа отдельного сбора отходов и насколько скоро появятся урны для такого сбора на всех контейнерных площадках региона. С владельцами контейнеров-сеток для пластика будут заключать отдельные договоры.

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