Экс-глава Самарского фонда поддержки ИЖС выписал сам себе миллионный «золотой парашют»

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-15T17:02:36+03:00

Виктор Костин перед своим увольнением назначил себе премию и компенсацию почти в 4 млн рублей

Изменить размер текста: A A

Бывший глава Самарского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе Виктор Костин, который покинул свой пост в августе этого года, успел перед уходом выписать себе премию в 2 миллиона рублей. Об этом в своем Твиттере сообщили депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

По словам народного избранника, Виктор Костин также выплатил себе компенсацию (так называемый «золотой парашют») в 1,275 млн и 367 тысяч рублей за неиспользованный отпуск, а затем уехал домой в Саранск.

- Я считаю, что эти деньги были выплачены необоснованно. Я буду добиваться их изъятия, - заявил Александр Хинштейн.

Напомним, что в августе в СОФПИЖС прошли проверки, которые выявили исчезновение 900 миллионов рублей. Тогда депутат заявил, что в ходе ревизии стало известно и о семейном коррупционном подряде — жена Виктора Костина работала в его прямом подчинении начальником сметного отдела.