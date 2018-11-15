2018-11-15T17:01:55+03:00
Происшествия

В самарской квартире три недели лежал труп человека

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители
Михаил ГОРЮНОВ
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По факту происшествия проводится проверкаПо факту происшествия проводится проверкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вчера утром, в среду 14 ноября, в квартире дома на улице 40 лет Пионерии в Куйбышевском районе областной столице произошло ЧП. Примерно в 9-50 там обнаружили тело 80-летнего хозяина жилплощади.

- Погибший пенсионер. По предварительной информации раньше он не был судим. Эксперты полагают, что, судя по состоянию тела, смерть наступила около 3 недель назад, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Точную причину смерти поможет установить судебно-медицинское исследование. По факту случившегося проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

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